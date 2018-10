Todas las razones para ver esta fantasmal nueva serie de Netflix – The Haunting of Hill House

En menos de dos semanas, la terrorífica serie basada en la novela clásica de Shirley Jackson ha logrado revolucionar a los amantes del género y desde It’s Spoiler Time ya la hemos catalogado como una de nuestras preferidas del año. Adaptada al streaming por el cineasta Mike Flanagan (Hush; Oculus), The Haunting of Hill House posee todos los elementos de una compleja obra cinematográfica por excelencia. A continuación, recopilamos todas las razones por las que debes darle su merecido visionado a esta nueva y fantástica versión.

1 . Majestuosa dirección

Además de escribir y producir esta ambiciosa versión del clásico de la literatura norteamericana, Mike Flanagan se dio el lujo de dirigir los 10 capítulos que componen la serie. El timing, la manera de guiar a los actores (sobre todo a los más pequeños) y aquellos cautivadores planos secuencia que conectan el mundo de los adultos con la mansión embrujada, quizá sea una de las características más brillantes de su labor. Sin olvidar la edición, también a cargo de Flanagan, quien logra unas armoniosos pasajes entre los eventos del pasado y el presente. Los episodios 5 y 6 definitivamente dan cuenta de todo su talento.

2 . Mixtura de géneros

The Haunting of Hill House no solo es una historia sobre fantasmas donde prevalece el terror psicológico. Los dramas personales que cada protagonista lleva a cuestas en su vida adulta tienen su justo lugar en la trama. El suspenso y el misterio que conduce a inevitable tragedia nos transmiten la misma tensión con la que los hermanos conviven minuto a minuto. También hay momentos para el romanticismo, el humor irónico y el patetismo. Y, por supuesto, no podemos dejar de emocionarnos con el profundo monólogo sobre la muerte de Theo, el amor incondicional entre los gemelos Nell y Luke y el cierre a cargo de Steven, quien fuera el responsable de contar al mundo este relato.

3 . Una meticulosa producción

Cada recoveco de la mansión Hill posee un atractivo particular y todo allí parece especialmente diseñado para formar parte de un rompecabezas siniestro y enigmático. La elegante casa no es solamente un escenario, es el integrante más importante de la historia y por ello todos los esfuerzos de la producción están puestos en mostrar aquel carácter dual que hace que el hogar se mueva entre la belleza y el espanto. En la serie de Flanagan todo parece conectarse perfectamente y la producción está muy atenta a los detalles, incluso el reparto infantil y sus versiones adultas guardan similitudes físicas que hacen más creíble el relato.

4 . Misterios a través del tiempo

Al misterio inicial de qué sucedió con Olivia , la madre fallecida de los 5 hermanos Crain, se añaden un sin fin de enigmas relacionados con la casa maldita del bosque. El destino de Nell, la habitación roja, la identidad de los seres que habitan el hogar y los distintos caminos que llevaron a cada uno de los protagonistas a ser quienes son hoy, representan solo algunos de ellos.

5 . Una atmósfera pesadillesca

La tensión no solo se mantiene a lo largo de la temporada sino que va in crescendo episodio por episodio y aquello es gracias a la perfecta ambientación gestada por el equipo de Flanagan. Lejos de ser una ficción de terror de puro susto hecha de efectos musicales y jump scares, The Haunting of Hill House se introduce en la visión de cada protagonista para terminar socavando en sus creencias y temores más profundos, que se extienden con el correr de las décadas y generan en el público un sentimiento de desasosiego constante. Podríamos afirmar que la serie de Netflix posee algo de esa esencia lovecraftiana tan siniestra y gótica, que genera escalofríos con solo imaginar a lo que los protagonistas podrían estar enfrentándose.

6 . Personajes interesantes

Si hay algo que no se puede negar, es que The Haunting of Hill House es una historia coral de personajes. Cada miembro de la familia Crain tiene un capítulo dedicado a ellos, donde comprendemos como sus maneras de relacionarse con la casa maldita ha moldeado su personalidad adulta. Todos tienen un pasado oculto que desean dejar atrás y han hecho lo imposible por librarse de él, la mayoría de las veces obteniendo severas consecuencias. Su carácter, tan diferente uno del otro, se vuelve uno de los elementos más atractivos, logrando generar interés y empatía por parte del público.

7 . Un cast talentoso

El elenco de The Haunting of Hill House cuenta con algunas caras conocidas por los fans la cultura pop, entre ellos podemos nombrar a Henry Thomas (Elliott de E.T.) Michiel Huisman (Daario Naharis de Game of Thrones) y Carla Gugino (Watchmen y Gerald’s Game). Pero quienes realmente logran robarse toda nuestra atención es el excelente cast infantil que interpreta a los hermanos Crain. La naturalidad en cada una de sus escenas, la cooperación permanente y su manera de hacerle frente a los miedos más escalofriantes, nos hace querer ver nuevamente a estos jóvenes talentos en la pantalla chica.

8 . Es la serie de terror más destacada de los últimos años