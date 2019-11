Todd Phillips confirma el destino de Sophie Dumond

La incógnita finalmente se confirma: Sophie Dumond no es asesinada por Arthur Fleck durante su demente transición al Joker.

Esta vez no se trata del director de fotografía Lawrence Sher, sino del mismísimo director Todd Phillips, quien confesó en entrevista a IndieWire:

“Él no la mata, definitivamente. Como director y escritor les confirmo que no la mata. Nos gustó la idea de que fue como una prueba para la audiencia al pensar: ‘¿Qué tan loco está?’

Mucha gente con la que he charlado piensa que no la mató porque entienden la idea de que solamente mata a la gente que le hizo algo malo. Ella no tenía nada que ver con eso. La mayoría de la gente entendió eso de que, incluso como villano, vive bajo cierto código. Por supuesto que no mató a esta mujer al final del pasillo”.