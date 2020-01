Todd Phillips quiere una historia de Batman en el mismo universo que su película

A 3 meses del estreno de Joker , y después de su exitoso paso por las salas, aún no sabemos si Warner Bros. Pictures decidirá por una secuela de esta película. Aunque Todd Phillips ha declarado en ocasiones anteriores que no ha habido pláticas sobre ello, el director vuelve a dejar otra opción para una posible continuación: la presentación de Batman.

Cabe aclarar que en caso de realizarse, Robert Pattinson podría no formar parte del proyecto, ya que en septiembre Todd Phillips dejó en claro que su Joker no comparte universo con el que está desarrollando Matt Reeves con la película llamada The Batman. Por lo cual estas dos interpretaciones no cruzarán caminos.

Tras el éxito del Joker, a partir de este domingo con los Golden Globes y hasta la ceremonia del Oscar, la película demostrará si es una gran contendiente en la temporada de premios o terminará como la gran perdedora de las diversas noches.