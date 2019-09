Todd Phillips reveló que escribió la película específicamente para Joaquin Phoenix

El director-escritor aclaró que nadie más que Joaquin Phoenix iba a interpretar al Joker en su nueva película, pero el actor no estaba tan convencido: “Escribimos la película para Joaquín, pero él no quería ponerse ningún disfraz en ninguna película de cómics”, le dijo Phillips al New York Times.

El dúo reveló en una nota para el NYT que se necesitarían numerosas reuniones para que Phoenix se sume a la nueva producción de Warner Bros: “Le pedí que viniera y me hiciera una audición. No fue una decisión fácil, pero Todd me seguía diciendo: ‘Seamos audaces. Hagamos algo’”, dijo el actor.