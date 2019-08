Todo lo bueno y todo lo malo de la sexta temporada se la serie apocalíptica del momento – The 100

The 100 se ha sabido posicionar ante los ojos del público. Durante 6 temporadas (y una séptima confirmada) nos ha mantenido emocionados con las aventuras que siguen a Clarke y compañía; pero tenemos que aceptar que no todas las series son perfectas y la sexta entrega decayó a comparación de las temporadas pasadas. No, tranquilos, no estamos diciendo que esta temporada fue mala, simplemente hacemos hincapié en que la historia contada resultó un poco repetitiva.

Aquí en Spoiler Time analizaremos lo bueno y lo malo de esta sexta temporada de The 100 y veremos que, al fin y al cabo, no todo tropezón es caída.