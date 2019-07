Todo lo que ansiamos ver en esta mega producción de Netflix – The Witcher

Este año no solo vino con muchos finales de nuestras series favoritas, también trajo estrenos ansiados. Dentro de los más esperados por todos se encuentra The Witcher, la futura serie de Netflix con Henry Cavill como protagonista. Aún no tenemos fecha de salida, suponemos que será para fin de año. En esta última edición de Comic-Con International: San Diego 2019 pudimos ver el primer adelanto del show con un gran tráiler que nos dejó con ganas de más, de MUCHO MÁS. Por eso, en este artículo vamos a hablar de todo lo que esperamos de esta nueva producción de la N.