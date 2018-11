Todo lo que debes ESCUCHAR en esta genialidad de serie – Chilling Adventures of Sabrina

Sin duda alguna, Chilling Adventures of Sabrina ha sido una grata sorpresa para sus espectadores, entregando una historia que ha dado de que hablar, personajes enigmáticos y una gran trama. Incluso algunos creen que ha sido mejor que su hermana Riverdale. :O

Un elemento magnífico de la serie que nos hace amarla aún más ha sido el soundtrack, que va desde canciones de los 50 como Dream A Little Dream Of Me de Doris Day hasta la pagadisa Blood In The Cut de K. Flay. Así que si les gustó alguna de las tantas variadas canciones, aquí les dejamos una y cada una por orden y como aparecen en los capítulos para que, si recuerdas una escena, la busques y la vuelvas a escuchar. PD: entre los temas no están los cantados o realizados por el cast mismo.

Episodio 1: October Country

Happy Birthday, Sweet Sixteen – Neil Sedaka

Bad Moon Rising – Creedance Clearwater Revival

Magic Eyes – Billy Fury

Be My Baby – The Ronettes

I Put A Spell On You – Nina Simone

Atomic – Blondie

Hurdy Gurdy Man – Donovan

Blue Motorbike – Moto Boy

I Put A Spell On You – Sylvia Black

Episodio 2: The Dark Baptism

Devil Woman – Cliff Richard

Terrible Thing – AG

Strange Magic – Electric Light Orchestra

Full Moon Tonight – SILVASTONE feat. Bellsaint

Monster Mash – Bobby “Boris” Pickett & The Crypt-Kickers

Sixteen Candles – Stray Cats

Episodio 3: The Triall of Sabrina Spellman

Wild Woman – Sleep Machine

Blood In The Cut – K. Flay

Requiem, Op. 48 – Pie Jesus

New Kind of Kick – The Cramps

Dead End – Kaviar Special

Episodio 4: Witch Academy

Casting My Spell – The Pirates

Gene Simmons – Carnival Of Souls

Boo! – Bob Kelly & The Pikes

Black Magic Woman – VCTRY

Episodio 5: Dreams in a Witch House

Dream a little dream of me – Ozzie Nelson

Dream A Little Dream of Me – Yiruma

Dream A Little Dream – Pink Martini & The Von Trapps

Dream A Little Dream of Me – Doris Day

Episodio 6: An Exorcism in Greendale

Sold – Liily

Give Me A Chance – Selectracks

Yes, I’m a Witch – Yoko Ono

If I Had A Heart – Fever Ray

Episodio 7: Feast of Feasts

Venus In Furs – The Velvet Underground

Criminal – Fiona Apple

Episodio 9: The Returned Man

Let Me Live / Let Me Die – Des Rocs

(The Girl With The) Raven Hair – Jody Reynolds

Episodio 10: The Witching Hour

