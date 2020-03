Bastante tiempo ha pasado desde la emisión del último episodio de la segunda temporada, por lo que, si no has podido hacer un rewatch antes del estreno, te dejamos 8 datos que debes recordar antes de adentrarte en la nueva entrega.

1 . Dolores puso a salvo a Eden en un sitio en el que nadie pueda acceder.

El Edén, o el “valle del más allá“, creado por Ford para que los host (o sus mentes) pudieran vivir libremente, fuera del alcance de los seres humanos significaba para Dolores una jaula más en la cual encerrarse, sin nunca poder experimentar el verdadero mundo. A pesar de que siempre estuvo segura de que no entraría junto con los otros hosts, se tomó el trabajo de “subir” el Edén a un satélite, convirtiéndolo en innacesible para los hombres. En el Edén quedaron la Nación Fantasma , la hija de Maeve y su adorado Teddy, a quien ella misma envió luego de que él se quitara la vida.

2 . El Hombre de Negro tiene un host

Seguramente te hayas quedado a ver las imágenes después de los títulos cuando finalizó la segunda temporada de Westworld, pero si no lo has hecho, debemos anunciarte que William, el Hombre de Negro, pareciera tener en un futuro un host al cual subió su consciencia, como había intentado hacerlo con James Delos. Pudimos verlo en una habitación similar, siendo entrevistado por su hija, aunque, claro, probablemente no sea su hija ya que él le disparó en el parque, convencido de que era un host. ¿Acaso William consiguió alcanzar la vida eterna?