Todo lo que debes saber sobre esta nueva serie llena de aventura y nostalgia – The Dark Crystal: Age of Resistance

El pasado viernes 30 de Agosto llegó una nueva serie a Netflix; podríamos considerarla una de las más ambiciosas del último tiempo, y realmente puede tomarse como una de las mejores de la plataforma. Nos referimos a The Dark Crystal: Age of Resistance, la serie inspirada en la película de 1982 de Jim Henson, The Dark Crystal, una obra que marcó no solo a una generación sino que también se volvió en una película de culto.