TODO lo que debes saber sobre la nueva serie sobre el texto de Stephen King – The Outsider

Después de haber tenido un gran año 2019 , HBO arranca el 2020 buscando superar la vara que ellos mismos se pusieron y con The Outsider , su primer estreno, parece que el camino inicia bien para lograr su objetivo.

Para adentrarte a esta nueva historia, te presentamos un par de elementos que debes conocer al detective Ralph Anderson (Ben Mendelsohn) quien investiga el asesinato de Frankie Peterson, de 11 años, encontrado en los bosques de Georgia (EE.UU.). Todas las pistas lo llevarán hasta Terry Maitland (Jason Bateman), quien tiene una coartada que prueba su inocencia, pero debido a que sus huellas y ADN se encuentran en la escena del crimen, todo parece indicar que miente.

Conozcamos más sobre The Outsider y no te pierdas su estreno hoy Domingo 12 de Enero a las 10 pm (MEX) por HBO y HBO Go.