TODO lo que debes saber sobre The Eternals y su importancia para el MCU

Con la San Diego Comic-Con a la vuelta de la esquina, es muy probable que Marvel nos sorprenda con algo relacionado a The Eternals , así que para irnos preparando, veamos: ¿quiénes son exactamente estos seres? ¿De qué tratará la nueva película? Y, lo que es más importante, ¿por qué es tan importante para el MCU?

En las últimas semanas hemos tenido muchos rumores acerca de quienes podrían participar en la película de The Eternals con Kevin Feige anticipando una posible inclusión de Keanu Reeves y Millie Bobby Brown al MCU y otras fuentes indicando que Salma Hayek se unirá .

1 . ¿Qué es un Eternal?

La historia detrás de Los Eternos es larga y compleja, pero aquí trataré de hacerla lo más simple posible: fueron generados hace miles de años por Los Celestiales ( Gammenon the Gatherer específicamente), quienes estaban experimentando en las primeras etapas de la humanidad. Además, fueron creados junto con otras dos razas: el humano, “una especie criada con un verdadero equilibrio de estructura y disposición”, y el Deviant “un fracaso siempre cambiante y destructivo”.

2 . Ikaris y Sersi

Una de las Eternals más famosas es Sersi (no, la de GOT no, esa es Cersei :P). Ella ama a La Tierra y hace todo lo posible por interactuar con los humanos cada vez que se presenta la oportunidad.

Más interesantes, quizás, son sus conexiones con Los Vengadores. Aunque Los Eternos en sí mismos inicialmente no estaban destinados a ser parte del Universo Marvel, en el momento en que se unieron, Sersi estableció una fuerte relación con los héroes más poderosos de La Tierra, tanto que se convirtió en un miembro fundamental del equipo. Dado que Marvel buscará reconstruir a los Avengers después de Endgame, tiene sentido que ella repita su arco de los cómics y se una a ellos también.