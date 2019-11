Todo lo que dejó el Upfront de HBO en Buenos Aires

Pues arrancamos el 12 de Enero con el estreno de The Outsider, basada en la novela de Stephen King, protagonizada por Jason Bateman. Por su adelanto promete ser una serie llena de terror y suspenso.

También confirmaron series con protagonistas aclamados como: Avenue 5, una de corte futurista con Hugh Laurie como protagonista; The Undoping, con Nicole Kidman y Hugh Grant; Mark Ruffalo protagonizará I Know This Much Is True; finalmente, la reciente ganadora del Emmy, Phoebe Waller- Brigde, se une al equipo de HBO para producir y protagonizar Run.

¿Y qué decir de los tan esperados regresos? Perry Mason (¡Sí! ¡La serie emblema de los años 50 y 60!), que será producida por Team Downey, la productora de Robert Downey Jr., y que tendrá a Matthew Rhys al frente del elenco. Además anunciaron la esperada tercera temporada de Westworld y nuevas entregas de Insecure, Curb your Enthusiasm, My Brilliant Friend y High Maintenance.