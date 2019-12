Por eso, me puse a pensar qué necesitaríamos de Titans para que la ya confirmada tercera temporada sea mejor que esta que acabamos de pasar. ¿Qué creés que debe pasar en este show para que vuelva a tener el esplendor de tiempos pasados?

No voy a mentirles: la segunda temporada de Titans fue una verdadera desilusión. Tal vez sea porque esperaba mucho de esta serie de DC Universe que supo conquistarme de buenas a primeras con su temporada anterior, pero lo cierto es que en los nuevos 13 episodios la historia de Dick Grayson y los suyos no logró hacer pie nunca.

1 . Un villano definido

El principal error de Titans fue que pasó toda su primera temporada construyendo un villano que parecía invencible, solo para destruirlo en cuestión de segundos. Luego, se metió con Slade Wilson , pero no del todo, porque otros personajes de la serie se la pasaron peleando contra otros fantasmas, corporaciones, y un amplio etc.

2 . Crecimiento de Rachel

3 . Crecimiento de Gar

4 . Menos drama

En los primeros episodios, lo mejor de Titans era Jason Todd. Su desfachatez, su aspecto desaliñado, su no aceptar límites lo volvieron el corazón de la serie. Sin embargo, alguien tomó una muy mala decisión y lo convirtió en un adolescente angustiado y, para colmo de males, le inventó un romance con Rose, con quien nunca tuvo ninguna química. Llanto, miradas a lo lejos, todas cosas que no deberíamos estar padeciendo en esta serie. Ah, sí, Hank y Dawn también estuvieron bastante dramáticos, no nos olvidamos tampoco.