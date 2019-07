TODO lo que necesitas saber acerca de estos superhéroes violentos antes de su estreno – The Boys

¿De qué trata The Boys?

En un principio sus intenciones eran las de crear un grupo de soldados para combatir en la Segunda Guerra Mundial pero al final no tuvieron éxito, así que se dieron a la tarea de crear grandes y poderosos equipos de héroes con trajes de colores brillantes que pudieran encantar al público de todas las edades. Uno de los equipos más sobresalientes es el de Los Siete quienes son una parodia perfecta de La Liga de la Justicia . Para el público son los personajes más cariñosos y de buen corazón que puedan existir, pero en privado son crueles y solo piensan en su beneficio. Este tipo de actitudes fuera de control han llevado a la creación de un grupo llamado The Boys , quienes son designados por la CIA para tener bajo control a los otros personajes.

¿Quiénes son?

Los otros tres miembros de The Boys son: Mother´s Milk, Frenchman y Female. Mother’s Milk, también conocido como MM, es un hombre increíblemente fuerte y soreprendentemente compasivo. Obtuvo sus poderes cuando tan solo era un niño ya que Vought- American había estado llenando con químicos el agua que llegaba a todas las casas envenenando a miles. La madre de MM bebió de esta agua contaminada y cuando tuvo que amamantarlo le transfirió todos estos poderes. The Frenchman es un muy orgulloso ex militar y un miembro original del equipo. Es un hombre que en cualquier momento podría iniciar una pelea, podría decirse que vive para eso. Lo que más puede hacerlo enojar es que insulten a su nación; en el momento en que eso ocurre pierde por completo la cabeza. The Female era tan solo una niña cuando accidentalemente terminó en una cubeta que contenía Compuesto V dando origen a sus superpoderes; eso hizo que se convirtiera en una persona extremadamente violenta. La mayor parte de su infancia y juventud la vivió siendo literalmente una arma viviente, pero Frenchman la encontró e hizo que se uniera al grupo. Él es la única persona que puede acercarse a ella.