Todo lo que nos dijo What We Become sobre pasado y futuro de Rick – The Walking Dead

Advertencia: SPOILERS sobre What We Become, el último episodio de The Walking Dead. Nuevos detalles sobre lo que le sucedió a Rick Grimes después de que Andrew Lincoln salió de la serie han sido revelados. Lincoln fue literalmente la cara de la franquicia ya que fue la estrella principal desde su estreno en Octubre de 2010. Sin embargo, después de pasar años filmando, argumentó que quería pasar más tiempo con su familia en Inglaterra, así que dejó el programa pero planeó regresar en tres películas de The Walking Dead.

No está claro qué están haciendo AMC y Universal con esas películas en este momento, pero para catapultar la historia, Rick desapareció en el episodio 5 de la temporada 9 siendo llevado en un helicóptero por el grupo CRM, rumbo a un destino desconocido. Desde entonces, The Walking Dead ha avanzado más de 6 años en lo que a trama respecta. Lo que Rick ha estado haciendo en ese momento ha sido un misterio, pero gracias al episodio final de Danai Gurira como Michonne, los fanáticos de The Walking Dead ahora saben un poco sobre lo que realmente sucedió en esos años.

En What We Become, Michonne descubrió las viejas botas de Rick, las que ha usado durante toda la serie, entre las cosas de Virgil. Fue entonces cuando ella lo obligó a llevarla a donde encontró las botas, y así es como terminaron en un barco desierto. Es allí donde Michonne descubre que Rick sobrevivió a la explosión en el puente. Entre los diversos artículos, había un iPhone que tenía un dibujo de Michonne y Judith, con el nombre de Rick grabado en la parte superior. Lo último que nombramos es interesante porque se abre una puerta interesante: Rick no sabe nada de RJ, obviamente, y será un gran disparador para la trama de las películas si es que Michonne tiene su propio recorrido. De alguna manera se puede plantear como el nuevo reto de Rick: conocer a su retoño, y de esa manera cerrar el círculo de la serie en un futuro no muy lejano.

Si bien no se compartieron detalles específicos sobre el paradero actual de Rick Grimes, lo que se reveló fue suficiente para confirmar que Rick estaba trabajando junto con el grupo de CRM o escapó para regresar a casa, hacia su familia que ciertamente no olvidó. Además, confirma que todavía estaba cerca, aunque tal vez no sabía exactamente dónde estaba. Al final, estas bromas están destinadas a configurar las películas de The Walking Dead y actuar como un trampolín para el siguiente arco de la historia de Michonne, una que la aleja del espectáculo principal.