TODO lo que queremos ver en la adaptación de Stephen King

Esta semana llega a la pantalla grande la adaptación de Doctor Sleep, obra de Stephen King que continúa la historia de The Shinning, donde el pequeño Danny Torrance se enfrentó al Hotel Overlook, a su padre alcohólico y a los fantasmas que lo acechan.

En esta ocasión, veremos a un Danny adulto que ayudará a Abra, una niña con el resplandor, que se ha vuelto el objetivo de unos seres inmortales llamados el Nudo Verdadero.

Doctor Sleep cuenta con la grandiosa dirección de Mike Flannagan, quien nos sorprendió el año pasado con la serie de Netflix, The Haunting Of The Hill House, por lo que esperamos que la película supere nuestras expectativas.

Antes de que se estrene, aquí te contamos cinco cosas del libro que necesitamos ver en la película. ¡Muchos *spoilers* a continuación!