Todo lo que queremos ver en la cuarta temporada – Stranger Things

Pensando en una cuarta temporada, que aún no está confirmada pero que todos deseamos ( incluso sus protagonistas ) te contamos todas las cosas que queremos ver en la próxima entrega de Stranger Things .

El pasado 4 de Julio Netflix estrenó la tercerea temporada de una sus series estrella: Stranger Things . El show de los Hermanos Duffer recuperó el nivel de su primera entrega en esta nueva lucha entre el Upside Down y la gente de Hawkins , dándonos muchas escenas de acción, mucho humor y, por supuesto, algunos momentos que nos rompieron el corazón.

1 . Chernobyl

Los agentes soviéticos ya aparecieron en la primera temporada, así que no sería nada disparatado que el accidente de Pripyat aparezca dentro de la ficción de Netflix . Además, nos vamos acercando a la fecha en la que ocurrió: la tercera temporada de Stranger Things se sitúa a mediados de 1985 , mientras que el accidente de Chernobyl ocurrió en abril de 1986 .

2 . El regreso de Hopper

Desde el momento en el que Murray dijo que al girar las dos llaves para apagar la máquina que estaba abriendo el portal hacia el Upside Down nadie podía estar cerca porque sería convertido en polvo, supimos que alguien iba a desaparecer en esas condiciones. Nuestro querido Jim Hopper fue quien corrió esta suerte y nos ahogamos en un mar de lágrimas, pero, en una escena post- créditos, nos mudamos a Kamtchatka y nos enteramos que hay un “americano” preso. Claro que es él, no tenemos dudas, ¿pero cómo volverá a Hawkins , Indiana ?

3 . Eleven recuperando sus poderes

De tanto luchar, nuestra pequeña Eleven quedó drenada completamente de sus poderes. En la batalla final, el sacrificio de Billy y de Hopper fueron las claves para vencer al Mind Flayer , no los poderes de El . Sin embargo, queremos verla recuperarlos. Son parte de su personalidad y, sin duda, serán necesarios para derrotar a los monstruos que vienen.

4 . Un nuevo grupo de nerds

Con la incorporación de Erica como nuevo miembro de los nerds y el crecimiento innegable de los nerds originales, no podemos más que fantasear con la aparición de nuevos niños fanáticos de las ciencias, Dungeon and Dragons y los videojuegos. ¿El Upside Down tendrá nuevos rivales? Esperamos que sí. Además, ha quedado demostrado que los nuevos personajes traen aire fresco a la serie (Erica, Robin, Billy), así que QUEREMOS MÁS.