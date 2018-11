Todo lo que queremos ver en la futura serie de Loki

Sabemos a ciencia cierta que pronto estará disponible una serie de Loki y, al juzgar por sus recientes posts en redes sociales, Tom Hiddleston parece estar muy animado en este nuevo proyecto. Aún no está claro si esta será una precuela de la primera película de Thor, si se trata de sus aventuras entre The Dark World y Ragnarok, o si tendrá lugar después de Avengers 4 (lo que significaría que regresará de entre los muertos). Es más, también existe la posibilidad de que la serie de televisión se establezca en un universo alternativo, pero eso parece muy complicado. Ya sea que se trate de arcos argumentales de los cómics, historias o personajes que las películas no exploraron por completo o incluso cómo podría cambiar su aspecto, elegimos algunas de las cosas que nos gustaría ver en el show de Loki.

4 . La relación con sus padres

La relación de Loki con su madre Freya fue una de las cosas más atractivas sobre él en las dos primeras películas de Thor. Algunos incluso dirían que era la mejor parte de The Dark World. Sin embargo, como la película debía centrarse lógicamente en su hermano, la relación de Loki con su madre no se desarrolló tanto. El programa de televisión tiene la oportunidad de recuperar ese vínculo, ya sea a través de un flashback o estableciendo al programa cuando ella aún estaba viva. La relación nos permite establecer un más claro vínculo de empatía hacia Loki pero debe haber un equilibrio porque, no nos olvidemos, Loki también es un villano.

En cuanto a Odin, ya conocemos bastante de esta relación, dado que es el factor determinante en la motivación de Loki para destruir Asgard. Sin embargo, también sabemos que hay una gran cantidad de emociones encontradas allí. El espectáculo Disney podría profundizar aún más en el vínculo entre ellos y hacer que Loki sea más complejo que nunca.

3 . Trials of Loki

Obviamente, el programa buscará inspiración en los cómics, y ciertamente podrían basarse en los ensayos de Robert Aguirre-Sacasa, The Trials Of Loki. Si bien es una historia sobre los orígenes de Loki, como se transformó en un personaje del MCU no necesitaremos presentaciones. Sin embargo, el relato de Aguirre-Sacasa penetra profundamente en el corazón de lo que hace que el Dios de la travesura funcione.

Loki es un hombre fuera de lugar en su propio reino, su propia ciudad e incluso su propia familia. El espectáculo debe profundizar en el núcleo de esta falta de pertenencia. Loki miente tanto que incluso se esfuerza por mantenerse al día, y aunque en las películas lo hemos visto a menudo en control de la mayoría de las situaciones (solo Black Widow realmente ha tomado la delantera fuera del combate directo), el programa de televisión necesita explorar esta vulnerabilidad marcada.

2 . Cambio de género

Lady Loki es una parte crucial del canon de Loki para muchos fanáticos; pero hay un problema: la mayor atracción del show es la participación de Tom Hiddleston. Debido a esto, es poco probable que veamos a Lady Loki en absoluto. La mejor posibilidad de que Lady Loki aparezca sería hacer algo al mejor estilo Doctor Who: Hiddlestone tiene otros compromisos y, si se da una segunda temporada, podríamos incluirla en ella. Aunque el programa acaba de ser anunciado, quizás estamos yendo varios pasos más allá de lo que necesitamos pensar en este momento.

Sin embargo, sería genial verla ahora, ya que es una parte muy importante de la historia de Loki. Supergirl recientemente eligió a la actriz trans Nicole Maines para interpretar a Nia Nal. ¿Podría Disney ser lo suficientemente valiente para seguir su ejemplo con un personaje secundario propio?

1 . New Avenger

Si bien The Trials Of Loki es una de sus mejores historias, algunos fanáticos también esperan que este show de Loki sea el principio de los New Avengers, que son parte de Infinity Wars. Quizás es poco probable que los veamos a todos en la primera edición de la serie, pero hay demasiados personajes geniales para no esperar y explorar un poco más dentro de la pantalla chica.