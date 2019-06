Todo lo que sabemos de esta nueva adaptación de Amazon – The Boys

El violento y oscuro cómic de Garth Ennis , The Boys , está por arribar a nuestra pantalla. Esta historia que se destacada por su crudeza, promete estar en la línea de las nuevas adaptaciones del mundo de las viñetas que dejan descansar a los héroes más clásicos para contar historias alternativas, como Deadly Class (que en paz descanse) y The Umbrella Academy , o la futura Watchmen de HBO .

En televisión, The Boys tiene influencias en Preacher , otro show bastante alternativo que apuntó directamente a un público adulto. Sin embargo, no te dejes engañar: The Boys será mucho más violenta, con mayor contenido sexual y con gran contenido gore o, al menos, así han sostenido sus creadores.

The Boys llegará a Amazon Prime el 26 de julio y su primera temporada contará con 8 episodios. Su productor ejecutivo y showrunner es Eric Kripke , a quien ya conocemos por su labor en el exitazo de The CW , Supernatural , y por Timeless . Junto a él también trabajaron Evan Goldberg y Seth Rogen .

La serie mostrará el enfrentamiento entre The Boys, un grupo de humanos que intenta devolverle el poder al hombre común ante los abusos de todo tipo que los grandes superhéroes (encarnados, especialmente, por un grupo llamado The Seven) llevan adelante, sin ninguna consecuencia.

El líder de The Boys es The Butcher, que será interpretado por Karl Urban. El actor famoso por darle vida a Éomer en los films de The Lord of the Rings estará acompañado por Laz Alonso como Mother’s Milk, Karen Fukuhara como The Female, Tomer Kapon como Frenchie y Jack Quaid como Hughie.

The Seven, que vienen a ser una parodia de los grandes héroes de DC y Marvel, están liderados por Homelander, representado en esta versión por Anthony Starr. Junto a él, podremos ver a Black Noir, interpretado por Nathan Mitchell, a Dominique McElligott como Queen Maeve, a Jessie T Usher como A-Train, a Chace Crawford como The Deep y a Erin Moriarty como Starlight.

Un dato de color del show es que contará con la presencia de Simon Pegg, en el rol del padre de Hughie. Pegg fue la inspiración para el artista Darick Robertson para crear a, nada más y nada menos, que al mismísimo Hughie, por lo que la incorporación del protagonista de Shaun of the Dead es un guiño para los fans de los cómics.