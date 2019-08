Todo lo que sabemos sobre la comedia protagonizada por Consuelo Duval y Adrián Uribe

Consuelo Duval, una de las protagonistas del filme, inició su conversación con la prensa con una confesión muy personal: “Soy una actriz de teatro y de televisión. El cine no me había abierto las puertas y siento mucha presión por eso, ya que quiero demostrarle a esos directores que no me contrataban que la excusa que me daban para no hacerlo no era válida”. Duval compartió que muchos artistas no le otorgaban una oportunidad en el cine ya que la consideraban “una actriz de televisión”. “La película está a punto de nacer y una de las cosas que me mueven para hacer este proyecto es la gratitud y por eso les agradezco que estén aquí presentes. Espero que la película mueva muchos corazones entre el público que la vea”, finalizó.

Su pareja en la cinta, Adrián Uribe, continuó la conferencia agradeciendo a Consuelo Duval y al director Noé Santillán-López la oportunidad que este proyecto le brindaba para volver a trabajar con la actriz que también considera su amiga de muchos años. Asimismo, Adrián aprovechó para decirle a Angélica Aragón lo siguiente: “Vas a ser mi mamá, ¡qué orgullo para ti, Angélica!”. Entrando en un tono más serio, Uribe recalcó los sentimientos de Angélica Aragón respecto al tono de Infelices para siempre: “Esta es una historia con mensaje. Un mensaje que dice que si no hacemos las cosas con amor caemos en el aburrimiento. El proyecto no tiene una pizca de vulgaridad y eso lo agradezco. Parece ser que ahora entre más vulgar, más chistoso y para mí, eso no es sinónimo de comedia”.