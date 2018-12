Todo lo que sabemos sobre la segunda temporada del suceso de HBO – Big Little Lies

¿De qué tratará?

Nuevos miembros se unen al reparto

Sin duda, la gran incorporación de esta temporada será nada menos que Meryl Streep, la tres veces ganadora del Oscar que aquí se pondrá en la piel de Mary Louise Wright, la madre de Perry. Esta mujer llegará a la ciudad de Monterrey en busca de respuestas sobre la aparente muerte de su hijo y preocupada por el futuro de sus nietos. La inclusión de la suegra de Celeste seguramente traiga a la luz los sucesos más oscuros del pasado familiar de Perry que han definido su personalidad violenta y perversa.

Otro actor que se unirá al brillante reparto será Martin Donovan (Weeds), quien interpretará a Martin Howard, el padre de Bonnie. Este personaje tendrá un fuerte enfrentamiento con Elizabeth Howard, la sobreprotectora madre de la joven que dará vida la actriz Crystal Fox (The Haves and the Have Nots). Sin duda, la llegada de estos dos sujetos influirá en la posible decisión de Bonnie de encarar su destino.

Por otro lado, también se encuentra Douglas Smith (The Alienist), quien asumirá el papel de Corey Brockfield, un biólogo marino y amante del surf que es compañero de trabajo de Jane.

El veterano actor Denis O’Hare (American Horror Story) será otro de los miembros regulares en esta segunda temporada, aunque por el momento no se han brindado detalles sobre su personaje.