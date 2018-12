Todo lo que sabemos sobre la tercera temporada del fenómeno de Netflix – Stranger Things

La serie de los Hermanos Duffer indudablemente será uno de los grandes estrenos del próximo año. Luego de una primera temporada que cautivó a la crítica y a los fans del terror y una segunda parte no muy convincente, Stranger Things tiene la oportunidad de redimirse en esta nueva temporada que, según afirmó el productor Shawn Levy , será la más ambiciosa.

1 . Estalla el verano en Hawkins del ’85

Como ya sabemos, la tercera temporada estará ambientada en el verano de 1985 , con los habitantes de Hawkins siendo testigos de la inauguración del primer centro comercial de la ciudad. El shopping, bautizado The Starcourt , será un punto de encuentro ideal para los niños y jóvenes, con librerías, locales de moda y un patio de comidas donde podrán disfrutar de la nueva heladería Ahoy, atendida por Steve Harrington y su compañera Robin . ¿Romance en puerta? Algo nos dice que sí.

2 . Nuevos Personajes

Además de nuestro elenco principal conformado por Millie Bobby Brown (Eleven), Winona Ryder (Joyce), David Harbour (Sheriff Hooper), Finn Wolfhard (Mike), Gaten Matarazzo (Dustin), Caleb McLaughlin (Lucas), Noah Schnapp (Will), Sadie Sink (Max), Joe Keery (Steve), Natalia Dyer (Nancy), Charlie Heaton (Jonathan) y la pequeña Priah Ferguson (Erica )-la hermana de Lucas que en esta temporada ascenderá a personaje regular-cuatro nuevos integrantes se suman a la terrorífica tercera temporada.

Jake Busey (The Predator) interpretará a Bruce, un periodista del The Hawkins Post que posee una moral intachable y un exacerbado sentido del humor. Otro de los hombres importantes de Hawkins en esta entrega será Cary Elwes (Saw), quien se pondrá en la piel del guapo y sórdido Mayor Kline, quien está más preocupado por su imagen que por los conflictos de los vecinos de la pequeña ciudad de Indiana.