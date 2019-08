Todo lo que sabemos sobre Macabro 2019

1 . Exhibición del documental Hail Satan?

Sin duda alguna, CAOS de Netflix ha puesto en nuestras mentes la posibilidad de convertirnos al satanismo. Por lo mismo, nos resulta muy emocionante que el documental Hail Satan? ( 2019 ), el cual fue uno de los más populares en la última edición de Sundance , tenga su estreno en el país durante esta edición de Macabro . Dirigido por Penny Lane ( The Pain of Others ), el documental Hail Satan? nos cuenta un poco sobre los obstáculos que tuvieron los miembros de este culto para fundar The Church of Satan . El proyecto se antoja imperdible y hasta el momento ha acumulado un 97% de críticas positivas en Rotten Tomatoes .

2 . Estrenos nacionales e internacionales

Aunque todavía no conocemos el nombre de todas las películas que se proyectarán en el marco del festival, Feral ( 2018 ) y The Head Hunter ( 2018 ) son dos de los títulos que podrán encontrarse dentro de la programación de este año.

3 . Macabro Lab

4 . Estreno de Reborn, de Julian Richards

Hablando de Julian Richards, el director aprovechará su visita a Macabro para presentar su más reciente película, Reborn (2018). Este proyecto es protagonizado por Barbara Crampton, scream queen por excelencia que es mejor conocida por sus papeles en Re-Animator (1985), Chopping Mall (1986), You’re Next (2011) y We Are Still Here (2015). En Reborn, una mujer roba un bebé de la morgue para más tarde resucitarlo; no obstante, quince años después, esta niña buscará a su madre biológica sin importar el caos y la destrucción que se susciten en el proceso.

Definitivamente esta es una historia familiar que no te puedes perder.