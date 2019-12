Todo lo que tienes que saber sobre Kingdom Come antes de ver Crisis on Infinite Earths

Hay algo que muchos por ahí no tienen en cuenta a la hora de ver este nuevo crossover del Arrowverse y es lo que sucede en Kingdom Come , uno de los universos que será vital dentro del evento. Echemos un vistazo a lo que les espera a nuestros héroes.

Si ves todas las series de The CW , seguramente sabrás cómo se viene desarrollando la historia. Incluso si ves un par o solo una, ya sabes lo que se está preparando.

1 . La ONU

2 . Superman

A causa de la batalla hubo derramamiento de sangre, conspiraciones y, como de costumbre, un cruel acto de destrucción por parte de los gobiernos del mundo, pero siempre hay esperanza. En un crossover que no tendrá uno, ni dos, sino tres superhombres, solo podemos imaginar cuánto dependerá el multiverso de los Hombres de Acero .

Sin duda, el hilo narrativo más importante en todo Kingdom Come es la voluntad inquebrantable de Clark Kent para continuar en el camino en el que creía. Ya sea para bien o para mal.

3 . Batman

El mundo necesitaba a Batman más que nunca, pero él, por primera vez en mucho tiempo, no está dispuesto a ayudarlo. Kevin Conroy es una de las voces más famosas de Bats de todos los tiempos y esta será la primera vez que se ponga la capa, así que esperamos una gran actuación de su parte. La historia la necesitará.

La versión de Bruce Wayne que encontramos en esta realidad es la de un hombre cuya fe ha sido destrozada. Él ha visto al mundo elegir la violencia sobre la paz una y otra vez, y cuando se hace dolorosamente claro que la gente no confía en su tipo de heroísmo y cree que es obsoleto, Bruce decide alejarse.

4 . No hay Liga de la Justicia

La premisa de los cómics de Kingdom Come gira en torno a la disolución de la Liga de la Justicia y la posterior retirada de la mayoría de los héroes. ¿Por qué? El sentimiento público sobre lo que los superhéroes deberían o no hacer comenzó a cambiar, y todo el debate de matar o no matar se encendió una vez más.

En el centro de todo estaba un nuevo superhéroe llamado Magog. A diferencia de sus estadistas mayores, no tuvo ningún tipo de reparo con respecto al uso de la fuerza letal y lo demostró cuando asesinó al Joker. Al ver cómo este individuo violento y poco confiable fue aclamado como un héroe público, Clark y compañía deciden que el mundo los ha superado y que lo mejor que pueden hacer ahora es dejar que la nueva generación se haga cargo.