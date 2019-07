Todo sobre el regreso de HBO a las series de fantasía de primer nivel – His Dark Materials

No todo debe ser GOT : HBO lanzará una serie basada en la maravillosa obra de Phillip Pullman llamada His Dark Materials . Tras una fallida adaptación con La Brújula Dorada , parece ser que esta saga al fin tendrá una historia que le haga justicia.

1 . Una historia maravillosa

2 . El casting está de maravilla

3 . Volviendo a los Daimonions

4 . Una serie corta

5 . ¿Habrá controversia?

Bueno, no olvidemos que aunque La Brújula Dorada no fue la mejor adaptación, logró crear mucho de que hablar con todos los temas que toma Phillip Pullman, sobre todo el religioso. Ok, no ataca de una manera directa, pero siempre ha dado de qué hablar y al parecer esta adaptación no será la excepción.