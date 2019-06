De igual manera, para lograr esta nebulosa, el ya estrenado piloto de esta serie se encuentra musicalizado por Mike Patton, vocalista de Faith No More, quien anteriormente había trabajado en la adaptación de la novela de Stephen King titulada 1922. El resultado conjunto es una apariencia de cuento, y no es casualidad que los críticos encontraran similitudes entre esta obra de Hill con el famoso IT de su padre…