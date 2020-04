TODO sobre la serie que cuenta la verdadera y cruda historia de Malcolm X – Who Killed Malcolm X?

El asesinato de una de las figuras más reconocidas de los años 60 se ubica entre los crímenes más turbios de la historia estadounidense. Netflix aquí hace una revisión de cada uno de los detalles en un fascinante programa de 6 episodios. En el último tiempo, los documentales son lo mejor que ha estado produciendo Netflix. Icarus, Don’t Fuck With Cats, The Confession Killer, Making A Murderer y Miss Americana son algunos de los mejores ejemplos. Y en esa destacada lista se ubica Who Killed Malcolm X, un true crime que reaviva el misterio que envuelve al asesinato de uno de los líderes más importantes en Estados Unidos. En la docuserie se revisan pruebas, informes del FBI, discursos, videos, fotos y testimonios. Nos enteramos de los orígenes y los secretos de Malcolm X y de Elijah Muhammad, de los misterios sobre los años previos al asesinato, de quiénes estaban presentes ese fatídico día, de la conexión con Muhammad Alí, de lo que sucedió con la investigación, cómo llegó a reabrirse y cómo están los involucrados en la actualidad. Un repaso completo por todos y cada uno de los puntos claves.

Con testimonios de la hija de Malcolm, testigos, agentes del FBI, historiadores, ex oficiales de la policía de New York, líderes del Islam, políticos, periodistas, jueces, incriminados y personas muy cercanas a los culpables, el documental hace una excelente recreación de los hechos. El antes, el durante y el después. Es una visualización realmente atrapante, tanto para quienes conocen el caso como para los que no saben sobre él. No se deja ningún tema sin tocar. Aquí la investigación es liderada por Abdur-Rahman Muhammad, con la ayuda de David Garrow (historiador ganador del Pullitzer). Abdur es un musulmán que fue ayudado por el discurso de Malcolm cuando era joven y que le cambió su vida, dedicando sus últimos 30 años a entender su muerte. El objetivo del documental es encontrar al verdadero asesino, ya que la investigación fue un verdadero fracaso y el trabajo hecho tanto por el FBI como por la policía fue, cuanto menos, negligente. Malcolm X era un líder perteneciente al Islam que luchaba contra la supremacía blanca. Era conocido en su época por ser un “extremista”, ya que incitaba a la población afroamericana de EE. UU. a luchar por sus derechos, a protestar, a no dejarse golpear o matar por la policía. Algo básico, sí, pero que en ese entonces era revolucionario, y fue por eso que la policía, el FBI y el propio Gobierno, lo consideraron una amenaza. Pero esos no eran sus únicos enemigos. Malcolm X era un ministro de Elijah Muhammad, líder del Islam, y su relación es una de las cosas más interesantes del documental. Cómo pasó de ser considerado un hijo a ser expulsado de la religión y cómo, en menor o mayor medida, eso le termina costando su vida. Cuando sus discursos se separaron, los verdaderos hijos de Elijah, sus seguidores y el ejército musulmán estaban dispuestos a matarlo por traidor. Fue así que, uno de sus descendientes, terminó incitando a la mezquita de Newark (New Jersey) para que lo asesine.

Malcolm tuvo una historia muy dura: su padre fue asesinado por el Ku Kux Klan, su madre debió ser internada por problemas mentales y él fue separado de sus hermanos. En su adolescencia, una de sus profesoras le dijo que él no podía ser abogado, que “la gente como él” debía tener trabajos de carpintería, lo que realmente le afectó y terminó en un camino lleno de drogas y crímenes que lo llevaron a la cárcel. En prisión, conoció el discurso de Elijah Muhammd, se hizo musulmán y, cuando salió, se unió al Islam, convirtiéndose en una de las figuras más cercanas al líder. Una vez que él se convirtió en una de las voces del Islam, la policía y el FBI comenzaron a investigarlo y espiarlo, tenían miedo por lo que podía hacer un líder tan carismático e inteligente como Malcolm. Cuando salió de la cárcel eran cientos en la religión, y después se convirtieron en 25000 o más. Malcolm X era el tipo que se enfrentaba al bully de la escuela, y eso les molestaba.

Malcolm era una amenaza para la policía de New York y el FBI. Monitoreaban todas sus actividades y las de Elijah, estaban en todas las reuniones y tenían informantes dentro del Islam. Incluso el guardaespaldas personal de Malcolm era un agente encubierto. Es por eso que todos sospechan de la investigación y del rol que jugaron en el asesinato. Es casi imposible que no hayan sabido que iban a intentar matarlo ese 20 de Febrero de 1965: no había custodia policial en la charla de Malcolm X en el Audubon Ballroom a pesar que jornadas anteriores le habían quemado la casa, y cuando llegaron al lugar lo hicieron tarde, caminando, sin apuro, aliviados. La investigación fue un papelón; encarcelaron a 3 de los 5 tiradores que había en el salón y cerraron la causa; 2 de ellos resultaron inocentes y el restante ni siquiera fue quien efectuó los disparos mortales. El documental busca evidencias para encontrar al verdadero asesino, un hombre que estuvo frente a la justicia todo el tiempo, que aparece en uno de los pocos videos de ese día y que el FBI sabía quién era, pero que decidieron ignorarlo. Este hombre es presentado en el show, lo vemos en la actualidad y sabemos qué hizo luego del crimen.

Es increíble ver cómo, quienes eran miembros de la policía y del FBI en ese entonces cuentan el asesinato de Malcolm como una divertida anécdota, mientras que los miembros del Islam y quienes lo conocieron lo hacen con un gesto triste. Hay tantas aristas en este documental que ni siquiera puedo enumerarlas. Conocemos los discursos de todos, salvo de una sola persona, alguien que está presente en los 6 episodios pero que, por un giro inesperado durante la filmación del programa, se nos escapa. Esta es la verdadera historia sobre el asesinato de Malcolm X y deberían ir ya a Netflix a darle play. ¿Qué mejor pueden hacer en esta cuarentena?