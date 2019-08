Todos los actores que interpretaron al villano de DC y de los que Joaquin Phoenix debe aprender

Darle vida al Joker, ya sea en versión animada o real, te pone inmediatamente en el centro de la escena y ese no es un lugar fácil de ocupar. Con la película protagonizada por Joaquin Phoenix en el horizonte, repasemos quiénes fueron los actores que se animaron a interpretar al villano más famoso de todos los tiempos, en voz y en cuerpo entero.

1 . Lennie Weinrib – The New Aventures of Batman

En la serie de 1977 el Joker tiene una apariencia muy similar a la de los cómics, pero eso es lo único destacable. Ninguno de sus mayores crímenes se ve reflejado en la pantalla. El show duró 16 episodios. Esta fue la única vez que Weinrib interpretó al Joker en su larga carrera como actor de voz.

2 . Frank Welker – Superfriends

La saga Super Friends funcionó durante 8 años bajo varios títulos, pero gracias a algunos problemas de derechos con The New Adventures of Batman, el Joker solo apareció una vez, en el episodio The Wild Cards de 1985. El Joker no estuvo muy involucrado en la trama y terminó siendo un personaje casi secundario (como en Suicide Squad). A Welker se lo considera una leyenda en el mundo de la actuación de voz, pero este no fue su personaje más recordado.

3 . Brent Spiner – Young Justice

Esta versión del Joker de Young Justice es muy similar a una animación de Hora de Aventura o algún programa parecido y sólo participó de un episodio en la serie. A Brent Spiner también lo conocemos por formar parte de Star Trek: The Next Generation.

4 . Michael Emerson – The Dark Knight Returns

Quizás uno de los más recordados de los últimos tiempos por la gran obra de la que participa. Al final de la película, cuando el Joker está luchando contra Batman por última vez, la actuación de Emerson es realmente espectacular. La estrella de Person of Interest puede jactarse de ser la voz de uno de los mejores Joker animados de los últimos años, por su apariencia y por su actuación.

5 . Christopher Corey Smith – LEGO Batman: The Movie

Su actuación es sólida y calza muy bien con esta versión del Joker, pero en realidad es solo una imitación del personaje de Mark Hamill. Christopher Corey Smith también interpretó al Joker en el segundo y tercer videojuego de LEGO: Batman.

6 . John Kassir – DC Super Friends Short

Una actuación sólida con Kassir dándole una risa espeluznante que sobresale en un show claramente dirigido a niños pequeños. El actor participó en varias obras de DC, desde series animadas, películas y juegos, pero interpretó al Joker solo una vez.

7 . Lloyd Floyd – DC Super Friends

En la serie de 2015 el actor hace una gran impresión del Joker de Hamill y su voz es realmente muy familiar. Es una de esas voces en la que pensarías si te nombran al personaje. Por ser un show para chicos no es muy oscuro, pero su tono es un poco amenazante y muy chillón.

8 . Jared Leto – Suicide Squad

A pesar de todo el hype que rodeaba la aparición de Leto como el Joker en Suicide Squad, su participación solo se limitó a unos 10 minutos de pantalla que estuvieron allí para contar la historia de Harley Quinn. Con todas las historias del set que decían que Leto se había puesto en la piel del personaje por completo esperábamos mucho más. Su apariencia es quizás una de las más discutidas: o la amas o la odias, no hay punto medio.

9 . Cameron Monaghan – Jerome y Jeremías Valeska de Gotham

No creo que nadie haya esperado que Jerome Valeskasea sea uno de los mejores Joker de los últimos años. Si bien no es oficialmente el personaje, todos sabemos de quién se trata. El rendimiento de Cameron Monaghan es realmente muy convincente. Cuanto más descubrimos sobre él, más queremos verlo en pantalla. Espero que en algún momento tenga la chance de interpretarlo en el cine.

10 . Kevin Michael Richardson – The Batman

El cabello estilo dreadlock y la camisa de fuerza con un estampado en espiral se recuerda como un gran paso en falso. Es una lástima, porque esa versión del Joker está en algunas historias bastante buenas que funcionaron muy bien y tuvieron un tono diferente al resto de las series de Batman.

11 . Jason Spisak – LEGO Justice League: Gotham City Breakout

Cuando el tono de la película de 2016 se combinó con la voz burlona de Spisak, terminó convirtiéndose en un Joker realmente hilarante. El actor participó de una infinidad de proyectos relacionados DC Comics interpretando a The Flash, Hal Jordan, The Brain y muchos otros, pero sólo hizo al Joker una vez.

12 . Jeff Bergman – Batman: El comodín del regreso de los cruzados con capa

Con una apariencia muy similar a los villanos de década atrás, Jeff Bergman hizo una gran imitación del Joker de César Romero. El actor hace el trabajo maravillosamente, con muchas cosas específicas del personaje de Romero como la pronunciación de las R.

13 . Jeff Bennett – Batman: The Brave and the Bold

Aunque rara vez fue el foco de las historias, el Joker realmente tuvo la oportunidad de brillar en un episodio de dos partes que se centró en una Tierra alternativa donde los héroes y villanos intercambiaron roles. El actor, mejor conocido por participar de Johnny Bravo, brilló en cada oportunidad que le dieron en la serie.

14 . Jack Nicholson – Batman

Esta es una de las versiones más amadas del personaje y se entiende a la perfección por qué. La actuación de Jack Nicholson como el Joker en la película de Tim Burton es fantástica en casi todos los niveles. Ciertamente es la mejor parte del film, con la sonrisa ya espeluznante de Nicholson acentuada por el maquillaje y algunas opciones de moda realmente sorprendentes.

15 . John DiMaggio – Batman: Under The Red Hood

DiMaggio es, sin duda, lo más destacado de la película, dándole al Joker un tono grave y cómico que se aleja de Mark Hamill, pero que al mismo tiempo que conserva lo mejor de esa interpretación. Este es un Joker que entrega cada línea como si fuera una broma, dándote la sensación de alguien que realmente piensa que golpear a alguien con una palanca es hilarante. Es espeluznante y aterrador.

16 . Cesar Romero – Batman

Cunado pensamos en un Joker anterior a Jack Nicholson se nos viene a la mente el de Romero. Casi todo sobre la representación de este Joker en el programa de televisión de Batman de 1966 es genial: desde la forma en que ataca cada escena con una alegría maníaca, hasta la manera en la que tuerce su sonrisa en un gesto de decepción cuando es derrotado.

17 . Zach Galifianakis – LEGO Batman Movie

Lo que hace que esta versión del Joker sea realmente genial es la forma en que la película trata a su personaje y su enemistad con Batman. Este un Joker con una apariencia completamente diferente al resto y que el actor le aporta su impronta combinando su habilidad como comediante, el lado malvado del personaje y su compleja relación con Bruce.

18 . Heath Ledger – The Dark Knight

Esta es la versión moderna del personaje de DC. Desde que Heath Ledger se puso en la piel del villano, cada vez que lo nombran pensamos en él. Este Joker se ha convertido en uno de los villanos de películas más influyentes en la memoria reciente. Es aterrador y genuinamente entretenido verlo en acción y tiene un aire de misterio que es casi imposible de generar para un personaje tan conocido.

19 . Mark Hamill – Batman: The Animated Series

Ningún personaje, salvo el propio Batman, se benefició tanto como el Joker con esta serie. Hamill fue la referencia de muchos luego de su actuación como el Joker y nos regaló una de las risas más reconocibles de la historia.