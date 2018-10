¡Todos los fantasmas ocultos que no viste en la serie! Parte 1 – The Haunting of Hill House

Si eres de los que se asustó durante los 10 episodios de The Haunting Of Hill House, ahora no podrás dormir después de leer esto: hay muchos más fantasmas ocultos de los que pensabas.

Dirigida por Mike Flanagan (Oculus), la serie de Netflix nos narra la historia de la familia Crain mientras pasa un verano en Hill House y cómo este hecho afectó su vida con el paso del tiempo.

Por supuesto, Hill House es una casa habitada por muchos fantasmas, algunos de los cuales podemos ver claramente en pantalla cuando aterrorizan a los hijos de los Crain. Sin embargo, hay otros que solo están ahí para asustar al espectador… si es que los logras ver.

¡No, claro que no eran parte de tu imaginación! Por el momento la producción confirmó la aparición de por los menos 27 fantasmas y acá, en esta primera parte, los recopilamos para que te sea más fácil ubicarlos.

¡Recuerda subir el brillo de tu computadora o celular!