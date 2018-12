Todos los porqués debes ver la comedia sensación de este 2018 – The Marvelous Mrs. Maisel

1 . La comedia

No es novedad, pero tampoco está de más resaltarlo. The Marvelous Mrs. Maisel es una GRAN comedia. No cae en chistes fáciles, maneja una velocidad increíble, con personajes brillantes y un guión que no da respiro. Muchas veces, sus compañeras de género, repiten fórmulas que, a la larga, aburren. The Marvelous Mrs. Maisel tiene capítulos de casi una hora y nos mantiene siempre con la carcajada en los labios.