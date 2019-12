Todos los sucesos reales que vimos en la tercera temporada, parte 1 – The Crown

Llegó la tercera temporada de The Crown , ubicada históricamente a partir de finales de los sesenta. Vimos a la Reina construir una relación con el nuevo Primer Ministro Harold Wilson , el primer candidato laborista en llegar al puesto, como así también profundizamos en una nueva etapa de reinado, ya que nos aproximamos al Jubileo de Plata de Isabel , es decir, sus primeros 25 años.

Gran parte de los eventos del segundo episodio de la serie fueron, digamos, algo exagerados. Si bien ella realizó una gira en Estados Unidos junto a su esposo en 1965 , no fue como lo vimos en la serie.

Tiempo después, Alice formó Christian Sisterhood of Martha and Mary y, tal como vimos en la serie, luego del golpe militar en Grecia , fue a vivir al Palacio de Buckingham en 1967 .

El documental de la BBC es completamente real, aunque a la que no les gustó fue a la mismísima Reina. Este documental, titulado The Royal Family, se realizó en 1969 como una forma de humanizar a los Windsor ante la población. Su primer transmisión fue un éxito, aunque solo se volvió a emitir en 1972 y, desde ese entonces, no se volvió a ver, aunque algunos extractos de ese documental se utilizaron en 2002 para el Jubileo de Diamantes de la Reina.