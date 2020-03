Tom Baker regresará en audio remake de episodio clásico de los Cybermen – Doctor Who

Para muchos, de tantos actores que han encarnado al protagonista de Doctor Who, el mejor y absoluto por generaciones ha sido Tom Baker, quien fue la cuarta regeneración y cuyos episodios en los años 80 fueron los que más se distribuyeron internacionalmente en su momento, dando a conocer la franquicia a nivel mundial.

Aparte de su cameo en The Day of the Doctor y la reconstrucción del episodio “Shada” en 2017, BBC y Big Finish han anunciado el regreso de Baker como El Doctor en algo muy especial: el remake del episodio “Revenge of the Cybermen” que estelarizó el actor en 1975, pero esta vez realizado como lo concibió originalmente el creador de los Cybermen, Gerry Davis.