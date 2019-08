Es verdad que no podemos parar de hablar de Lucifer y de lo bien que lo ha hecho Netflix con la cuarta temporada. Estas respuestas positivas son las que han dejado completamente abrumado al protagonista Tom Ellis.

Según recoge Mens Health, al actor que interpreta a nuestro querido Rey del Infierno, habló recientemente en una convención en Los Ángeles sobre la respuesta positiva de los fans de la serie.

“En estos días hay tanto contenido en la televisión, que estar en un programa que se nota, y el cual la gente conoce, parece un logro enorme”, explicó Ellis.

Por supuesto, después de que FOX canceló la serie tras su tercera temporada, los fans se unieron en las redes sociales bajo el hashtag #SaveLucifer, demostrando que el público amaba y estaba interesado en la historia.

“Si no nos hubiesen cancelado, no hubiéramos sabido qué tan popular era la serie. Eso fue una locura. No sabíamos que había todo ese amor allá afuera”, expresó el actor.

Ellis también comentó que nunca tendrá otra experiencia como esta y cuando sea el último día de grabación, tendrá mucho que asimilar.

Lucifer debutará su quinta y última temporada de 16 episodios el siguiente año.