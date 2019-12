Nuestro querido Lucifer (Tom Ellis) sí hizo un cameo en la tercera parte de Crisis on Infinite Earths.

Recordemos que tiempo atrás, Ellis salió a desmentir la noticia, cuando aún se consideraba un rumor. Sin embargo, esto fue para mantener en sorpresa su aparición en el crossover.

La escena que protagoniza es la siguiente: tras la muerte de Oliver Queen al principio de este gran crossover, Mia (Katherine McNamara), Constantine (Matt Ryan) y Diggle (David Ramsey) viajan a la Tierra-666 para intentar revivirlo.

Una vez ahí, Constantine, quien parece tener historia con Lucifer, le pide un favor de regreso y éste le entrega una carta de tarot del Diablo con la que pueden abrir un portal hacia el Purgatorio, donde se encuentra el alma de Oliver.

Eso sí, el Lucifer que nos han mostrado en el crossover no es el mismo que conocemos actualmente. Ellis dijo a ET que esta escena tiene lugar cinco años antes del comienzo de la serie de Lucifer, cuando el Diablo aún era un playboy y no había conocido a la Detective Chloe. (De ahí su actitud descarada con los personajes).

Bueno, esto confirma que Lucifer existe en el arrowverse, pero nos hace preguntarnos si Constantine podría viajar al show de Netflix en su última temporada.

Checa abajo la escena.