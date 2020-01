Tom Hanks y Marielle Heller muestran su perspicaz visión para detallar una historia emocional, pero…

La directora detrás de esta cinta llamada A Beautiful Day in the Neighborhood (Un buen día en el vecindario), Marielle Heller, no es ajena a este tipo de temas emotivos (destacar que no cae en sensiblería melosa y empalagosa), pues el año pasado nos entregó una de las joyas más importantes para la temporada de premios a lo mejor de la escena cinematográfica, Can you ever forgive me? (Podrás perdonarme?), un drama desarrollado a principios de los 90 protagonizado por Melissa McCarthy y Richard E. Grant, lo que le valió el reconocimiento y la mirada fija de toda la audiencia. Su reto continuó con el emprendimiento de un viaje llamado nostalgia, al tomar los elementos necesarios para construir una semi biopic del propio Sr. Rogers, al establecer una película sobre el conocido animador de televisión para niños en los años 60 en Estados Unidos.