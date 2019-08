Las series de Marvel y Disney + ya se están cocinando y, mientras tanto, los actores no dejan de crear altas expectativas en los fans. En esta ocasión, Tom Hiddleston fue quien emocionó a los fans al hablar de su serie de Loki.

“Es muy, muy emocionante porque en muchos sentidos es el personaje que conoces, pero en un contexto en el que nunca lo has visto antes. Y si digo algo más, voy a decir demasiado. Eso es lo que es tan emocionante: hay mucho que explorar que aún no he explorado”, dijo Hiddleston a EW.