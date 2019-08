¡Malas noticias para los fans de Marvel!

Sabemos que todos están emocionados por el sinfín de series que Disney+ prepara sobre los diferentes superhéroes del Universo cinematográfico de Marvel (MCU), pero tenemos que decirles que la emoción les durará poco.

Durante una entrevista con MTV, el actor Tom Hiddleston confirmó que la serie de Loki tendrá un total de 6 episodios, coincidiendo con las series de WandaVision y The Falcon & The Winter Soldier. Esto no nos sorprende mucho, pues previamente se anunció que estas series estarían formadas por 6 u 8 episodios.

Hiddleston además explicó que Loki reaccionará a nuevos desafíos, así como a oponentes formidables que el personaje nunca antes había enfrentado.

La serie seguirá a este dios nórdico a lo largo de la historia de la humanidad, mientras influye en los acontecimientos históricos.

Por el momento no hay más elenco confirmado. Se espera que Loki debute en Disney+ en primavera de 2021.