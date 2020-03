Tom Holland rechazó la oferta de hacer un remake

Este actor que ganó mucha popularidad desde su encarnación de Peter Parker parece tener un imán para este tipo de proyectos, ya que confesó que fue contactado para protagonizar un remake de una película muy querida por sus fans: Back to the Future .

“Mentiría si dijera que no hubo conversaciones en el pasado sobre hacer algún tipo de remake, pero esa película es la película más perfecta, o una de las más perfectas, una que nunca podría mejorarse.”

Además, Holland señaló sentirse sorprendido por el trabajo hecho por los responsables del deepfake que se hizo viral y añadió que platicaría con Robert Downey Jr. la posibilidad de recrear una escena de la icónica película sólo por diversión.

Hasta el momento, ni Universal Pictures, ni Robert Zemeckis y Bob Gale, creadores de esta historia, han confirmado si hubo o no negociaciones para un posible remake/reboot con Tom Holland. Hecho que sin duda sería polémico debido a que, como lo dijo el mismo joven actor, se considera que Back to the Future es una película perfecta y de la cual, tampoco se necesita una cuarta parte, tal como lo afirmó Gale hace unos días.

Así que la única manera de ver a Holland como Marty McFly será en el famoso video que dejamos a continuación: