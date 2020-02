Tom Holland ya conoce la trama de la secuela arácnida

Si el punto débil de Spider-Man en los cómics es Mary Jane… ¿acaso el de Tom Holland en el mundo real… son los spoilers?

Lo cierto es que el actor asegura haber aprendido la lección –luego de numerosas filtraciones que en broma o en serio ha dado él mismo en días pasados– para no decir nada sobre la secuela de Spider-Man: Far From Home.

En breve declaración a Hey U Guys con motivo de la premiere de Onward, Holland habló sobre esta secuela: