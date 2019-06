¡Tom Welling está jugando con nuestros corazones!

¿Recuerdan que hace un par de meses atrás les contamos que un rumor aseguraba que Tom Welling, aka Superman en la serie Smallville, podría aparecer en la octava y última temporada de Arrow?

Pues recientemente el actor, durante una entrega del podcast Inside Of You, volvió a avivar el rumor al bromear que había firmado contrato para seis episodios de la serie protagonizada por Stephen Amell. Aunque lo dijo de broma, no dudamos que sea un despiste para que su aparición en la serie de The CW nos sorprenda.

Lo más interesante del podcast es que Welling confesó que si le ofrecieran el papel de Batman en el Arrowverse, estaría dispuesto a interpretarlo. Como sabemos, el icónico personaje al que dio vida en Smallville, Clark Kent/Superman, ya es interpretado por Tyler Hoechlin.

La idea de que Welling interprete a Batman en el Arrowverse no sería tan descabellada, si pensamos que próximamente debutará la serie de Batwoman, donde el Caballero de la Noche está desaparecido.