Tommy Shelby o el mejor personaje de una serie de televisión – Peaky Blinders

El inicio de todo

La importancia de nunca rendirse

Cuando todo parecía perdido, que los rusos o los italianos habían ganado, que todo se había acabado para Tommy y su familia, una vez más el líder de los Peaky Blinders demuestra que nunca hay que darse por derrotado, ideando un plan logra salir victorioso de la peor situación. Sí, hubo algunas bajas y todos extrañamos a personajes como (ALERTA SPOILERS SI NO HAS VISTO LA SERIE) Grace o John , pero Tomas los lleva muy presente para nunca volver a cometer esos errores que resultaron en las muertes de su más grande amor y de su querido hermano menor.

La familia es lo más importante

No importa que de principio se vea mal, no importa que empiecen por odiarlo dejándolos de lado, Tommy Shelby siempre, pero siempre, hace todo por darle lo mejor a su familia sin importar el costo que pueda representar para él. Ok, lo admitimos, en ocasiones llega a ser un poco egoísta y egocéntrico, pero al final lo más importante para él es sus seres queridos.

Resumiendo…

Esperamos con ansias esta quinta temporada, donde ahora Tommy estará del otro lado de la moneda: desde adentro del gobierno Tomas buscará lo mejor no solo para su familia sino ahora para su pueblo, y aunque ya nos anticiparon que tendrá un obstáculo -un político astuto y con más poder que él-, no dudamos en que una vez más logrará sus objetivos de la forma en que solo Tomas Shelby lo puede hacer… ¡By order of the Peaky Blinders!