Esta serie está dirigida por Susannah Grant y Lisa Cholodenko quienes son las encargadas de transmitir el trauma indescriptible, una tenacidad inquebrantable y una resiliencia sorprendente a casos como este. Unbelievable está inspirada en el artículo ganador del premio Pulitzer “An Unbelievable Story of Rape” escrito por T. Christian Miller y Ken Armstrong, y el episodio radiofónico de This American Life, “Anatomy of Doubt”.

La productora ejecutiva de la serie, de CBS Television Studios, es la showrunner Susannah Grant con Sarah Timberman, Carl Beverly, Lisa Cholodenko, Ayelet Waldman, Michael Chabon, Katie Couric, Richard Tofel, Neil Barsky, Robyn Semien y Marie.