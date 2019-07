Toontubers League llega a Cartoon Network

Rigby y Mordecai, los personajes de Un show más y gamers oficiales de Cartoon Network en Toontubers, tendrán una misión extra durante el mes de julio: participar y liderar la primera liga de esports de Cartoon Network, Toontubers League.

Aquí veremos a la dupla estrella de Toontubers y a equipos formados por algunos de los mejores gamers de Latinoamérica para elegir al mejor jugador de esports de Cartoon Network.

Toontubers es toda una experiencia gaming pues no sólo podremos ver el juego sino que también tendremos memes y videos de interacción con el público. El juego sirve como telón de fondo y las personalidades de Rigby y Mordecai van formando la narrativa, mientras juegan títulos como Sonic, Minecraft, Rocket League, Fifa 2018, Crash, Heroes of the Storm, Overwatch, Undertale, God of War, Pokémon, Fortnite, Mario Kart 64 y muchos otros.

Serán 4 episodios inéditos de Toontubers al mes, que presentarán las más divertidas batallas entre los equipos. Los episodios debutarán todos los sábados del mes en el canal de YouTube de Cartoon Network Latinoamérica. En televisión, saldrán al aire a partir del 13 de julio a las 16.

La competencia en vivo que revelará al ganador de Toontubers League se llevará a cabo el 28 de julio en São Paulo, Brasil. Veremos a los competidores y los narradores jugar a través de una transmisión en vivo en YouTube para toda Latinoamérica. Además, las redes sociales de Cartoon Network Latinoamérica harán la cobertura oficial del evento.