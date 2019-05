Tormund afirma que Brienne no hubiese llorado si se quedaba con él – Game of Thrones

Kristofer Hivju ha compartido sus pensamientos sobre el encuentro amoroso que le rompió el corazón entre Brienne y Jaime Lannister en el último capítulo de Game of Thrones.

El romance entre ellos no duró mucho ya que Jaime decidió irse en medio de la noche para ir a King’s Landing. Brienne quedó devastada , pero ahora el actor de Tormund ha bromeado diciendo que si lo elegía a él, se hubiese evitado tanto dolor.

“Bueno, debo decir en nombre de Tormund, que Brienne nunca le ha mostrado ni un poco de afecto”, dijo Kristofer a Vulture .“Jaime y ella tienen una larga historia juntos. Así que, en cierto nivel, puedo entenderla. Pero vimos cómo resultó el episodio, ella podría haber evitado llorar mucho si acababa eligiendo al hombre que más la quería”.

Hablando del amor de Tormund por Brienne, Hivju agregó que aunque se ha jugado como una broma , siempre se lo tomó en serio: “A pesar de que ha sido una broma durante las últimas tres temporadas, siempre me he tomado en serio el amor de Tormund por Brienne. Él está enamorado, no hay duda de eso. Brienne ha sido burlada toda su vida porque es alta, porque es una guerrera, porque es diferente. Y no quería que hubiera ninguna ironía en eso”.

“Tormund no lo ironiza. Para él, ella es perfecta porque en el Norte, las mujeres deberían ser las guerreras, ¿sabes? Eso es un valor en el Norte por ser fuerte, alto y hábil con la espada. Así que a pesar de que ha sido una broma , El amor de Tormund siempre ha sido real “, señaló el actor.