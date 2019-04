Tormund es un personaje clave y debe estar en el final de la serie – Game of Thrones

Tormund Giantsbane ingresó a Game Of Thrones en la tercera temporada como un personaje secundario, MUY secundario, siendo parte de la rabiosa horda salvaje que capturó a Jon Snow . Sin embargo, con el paso del tiempo, el guerrero pelirrojo se ha abierto camino como el afecto más grande de la serie, inyectando un poco de ligereza muy necesaria en esta trama que a menudo es demasiado severa. Cuando se enfrentó a la perspectiva de su muerte, en ese momento en que Viserion -no muerto derrotó a El Muro en el final de la temporada 7 , los fanáticos se dieron cuenta de lo mucho que realmente se habían encariñado con él.

¿Y quién hubiera pensado que este guerrero corpulento era un romántico? El amor no correspondido de Tormund por Brienne de Tarth ha proporcionado algo de vértigo muy necesario en medio de la inquietud de todos por la guerra y los Caminantes Blancos. Esas miradas coquetas a Brienne no correspondidas no se deben ver solo con una mirada burlona; creemos que debemos apreciarlas por su pureza y sinceridad: Tormund es el verdadero significante de la unión con ese rasgos de brutal dulzura que solo un niño puede llegar a expresar. El pelirrojo ve lo atractivo de alguien sin tapujos, sin prejuicios, sin competencia: mientras que Jaime Lannister ha descrito en su momento a Brienne como “fuerte como Gregor Clegane, aunque no tan bonito”, Tormund está enamorado de su “belleza”. Y los fans lo celebran sin importar momento o lugar.