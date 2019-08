Tracy Morgan se suma al elenco de la secuela

Como ya sabemos desde hace tiempo, Eddie Murphy y Paramount Pictures están desarrollando la secuela de Coming to America , la cual ahora suma al comediante Tracy Morgan (The Last O.G., 30 Rock).

Además de Tracy Morgan, y la ya mencionada Leslie Jones; Wesley Snipes y Kiki Layne también se suman al proyecto como ya previamente habíamos anunciado. Mientras que Arsenio Hall, James Earl Jones y Shari Headley están confirmados para volver a interpretar los roles de la película original.

Coming 2 America, como se le conoce hasta ahora no oficialmente, será dirigida por Craig Brewer (Empire, Dolemite Is My Name), escrita por Kenya Barris (Black-ish) y producida por Kevin Misher (Fighting with My Family, Fighting). La filmación comenzará este mes y el estreno está fechado para el 18 de diciembre de 2020.