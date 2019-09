Trailer de la cuarta temporada y nueva fecha de estreno en Latinoamérica – This Is Us

Tal como se los anunciamos hace un par de semanas atrás, la cuarta temporada de This Is Us llegará este mes a FOX Premium pero la novedad es que sí habrá un estreno simultáneo con EE.UU. y no como se había dicho que estrenaría 4 días después. La serie se podrá ver a partir del martes 24 de septiembre a las 9 pm (MEX) y de forma semanal en el canal FOX Premium Series y también en la FOX App.

En esta nueva entrega veremos más de la relación entre Jack y Rebecca en sus primera etapa. Además de la serie de flashbacks a diferentes épocas, una de ellas muy esperada por muchos: los Big Three como preescolares. Mientras que en el presente veremos los reinicios en la vida de Randall y Beth cuando se mudan a Filadelfia; Toby y Kate criando al pequeño Jack; Kevin retomando su carrera actoral tras la ruptura con Zoe; y Rebecca y Miguel en su nueva vida en Los Ángeles.