Trailer de la nueva docuserie de Netflix: The Innocent Man

El próximo 14 de diciembre estrena The Innocent Man, una nueva serie documental de Netflix, conocida también como El proyecto Williamson en Latinoamérica, de la cual ya se puede ver el trailer oficial.

Basada en The Innocent Man: Murder and Injustice in a Small Town, best seller de no ficción escrito por John Grisham, esta historia es adaptada en una serie limitada de seis partes que reabre un viejo caso de la década de los ’80s suscitado en Ada, Oklahoma donde se cuestiona si los dos criminales sentenciados por asesinato son, en realidad, hombres inocentes, y los verdaderos criminales están libres.

Este proyecto está dirigido por Clay Tweel, quien cuenta con experiencia en el formato a través de su trabajo en Gleason y Out of Omaha. Este proyecto reunirá entrevistas con los familiares y amigos de las víctimas, así como de vecinos de la comunidad, abogados, periodistas y demás personas involucradas en el polémico caso.

A continuación puedes ver el avance: