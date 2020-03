Tráiler de la nueva miniserie de Netflix protagonizada por Octavia Spencer – Self Made: Inspired by the Life of Madam C.J. Walker

La miniserie de cuatro partes también cuenta en su elenco con Blair Underwood como C. J. Walker, esposo de la empresaria; Tiffany Haddish como su hija Lelia; Carmen Ejogo en la piel de la rival comercial de Walker Addie Monroe; Garrett Morris como el suegro de Walker; Kevin Carroll en el papel de Ransom, su abogado de toda la vida, y Bill Bellamy como Sweetness, el primo de Ransom.

Self Made: Inspired by the Life of Madam C.J. Walker está inspirada en el libro On Her Own Ground de la tataranieta de Walker, A’Lelia Bundles, que corre a cargo de Nicole Jefferson Asher, Elle Johnson y Janine Sherman Barrois como coshowrunners. La dirección recae sobre Kasi Lemmons y DeMane Davis.