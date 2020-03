Tráiler de la nueva película bélica protagonizada por Tom Hanks

A lo largo de su carrera, Tom Hanks se ha involucrado en diversas producciones cinematográficas con temas bélicos, desde su faceta como actor en Saving Private Ryan hasta en la parte de productor en Band of Brothers y más reciente en la nueva producción televisiva Masters of the Air.

Con este antecedente, una vez más veremos a Hanks en Greyhound, una producción bélica a cargo del director Aaron Schneider (Get Low; Two Soldiers) y bajo el guion del mismo actor quien se basó en la novela The Good Shepherd (1955) de C.S. Forester y de la cual ya se puede ver el primer tráiler oficial.

La historia se sitúa en los primeros días de la entrada de EE.UU. a la Segunda Guerra Mundial. Donde seguimos a Ernest Krause (Hanks), un oficial del ejército norteamericano, al frente de un convoy de casi cuarenta navíos de la fuerza Aliada, que tendrá que enfrentarse a un equipo de submarinos Nazi después de cruzar el norte del océano Atlántico.